Das Erstaufnahmeprozedere der Flüchtlinge in Sachsen-Anhalt erfolgt in der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (Zast) – einer ehemaligen Grenztruppenkaserne – in Halberstadt. Anschließend werden die Asylsuchenden auf die Landkreise verteilt. Für die dortige Unterbringung und Betreuung fließt Geld vom Land an die Kreise.

Foto: Ulrich Schrader