Auf dem Schlanstedter Friedhof wird neuer Infokasten benötigt

Gottesdiensttermine und andere Nachrichten der Kirchengemeinden wurden früher in einem Schaukasten auf dem Friedhof ausgehängt. Doch vom Kasten ist nicht mehr viel übrig.

Schlanstedt - „Zu Beginn meiner Amtszeit als Ortsbürgermeisterin hatten wir auf dem Friedhof nur ein Brett, an dem die Nachrichten aus beiden Kirchgemeinden angeschlagen wurden“, erinnert sich Irene Markworth, die von 2009 bis 2014 Gemeindeoberhaupt in Schlanstedt war. „Das fand ich immer nicht so besonders schön und irgendwann bin ich mit einm der damaligen Ein-Euro-Jobber hier auf dem Friedhof ins Gespräch gekommen, der sich daraufhin bereiterklärt hat, statt des Brettes einen Kasten zu bauen.“ Dieser sei zum einen optisch viel hübscher gewesen, habe auf der anderen Seite aber auch die Aushänge vor Regen und anderen widrigen Bedingungen geschützt, sagt die damalige Bürgermeisterin rückblickend.