Die Burg Zilly gehört zu den bauhistorischen Highlights in der Stadt Osterwieck. Nicht nur zum Anschauen, sondern auch was Veranstaltungen betrifft.

Zilly - Der Förderverein der Wasserburganlage Zilly startet mit seiner ersten Veranstaltung in die Saison 2023. „Wir wollen am Sonntag, 26. März, ab 14 Uhr in der Wasserburg mit Kindern und deren Familien Ostereier bemalen und Osterdekoration basteln. Jedermann ist herzlich willkommen. Wer nicht basteln möchte, kann gern bei uns die Zeit bei Kaffee und Kuchen verbringen“, kündigte Vereinsvorstandsmitglied Birgit Fabian an.