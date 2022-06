Entsorgung Auf Spurensuche: Warum im Harz Abfalldetektive den Müll durchwühlen

Im Harz durchsuchen Spezialisten den Hausmüll der Bürger. Der Landkreis will so herausfinden, was genau im Restmüll landet. Das Ziel: Möglichst viel Abfall soll wiederverwertet werden.