Freizeit im Harz Aufgeben ist keine Option für die Marktschreier in Halberstadt

Es gibt es sicherlich angenehmere Dinge, als unter freiem Himmel zu arbeiten. Darum tun es die Marktschreier in Halberstadt dennoch.

Von Thomas Kügler 07.02.2026, 10:00
„Für alle Beteiligten wäre es besser gewesen, vier Wochen später zu starten“, sagt Ludwig zum Sondermarkt in Halberstadt.
„Für alle Beteiligten wäre es besser gewesen, vier Wochen später zu starten“, sagt Ludwig zum Sondermarkt in Halberstadt. Foto: Thomas Kügler

Halberstadt. - Die Gilde der Marktschreier trifft sich gerade auf dem Fischmarkt in Halberstadt. Noch bis zum 7. Februar bieten sie dort ihr Schnäppchen an. Obwohl die äußeren Umstände alles andere als gut sind, ist Aufgeben für die meisten keine Option, denn Marktschreier sein, hat auch was mit Leidenschaft zu.