Aufräumen an der Osterwiecker Kastanienallee

Osterwieck - Etwa 15 Mitstreiter räumten am Sonnabend drei Stunden lang auf. Aufräumen in mehrfacher Hinsicht. Wild gewachsene Büsche und Sträucher am Wegesrand wurden entfernt. Totholz wurde zusammengetragen, Stämme wurden zersägt. Und an vielen Stellen neben der einen Kilometer Allee wurden Holzstapel und -haufen aufgetürmt.