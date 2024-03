In Pabstorf haben sich im Park rund um den Spielplatz Vogelscharen zu einem wahren Problem entwickelt. Was dagegen getan wurde und was noch geplant ist.

Pabstorf. - „Schon im vergangenen Jahr und im Jahr davor haben sich Einwohner beschwert, dass im Park vermehrt Krähen sind, die nicht nur sehr laut sind, sondern mit ihren Hinterlassenschaften für jede Menge Dreck sorgen“, erklärt Heike Rautenschlein vom Ortschaftsrat. Dies sei besonders ärgerlich, da sich im Park ein Spielplatz befindet, der auch von der nebenan gelegenen Kita mit genutzt wird. „Das geht schon aus hygienischen Gründen nicht“, so Rautenschlein.

Das Problem sei mehrfach im Ortschaftsrat vorgetragen worden und manche Bürger hätten auch immer mal wieder die Wege geharkt und im der Kirche gehörenden Park aufgeräumt, doch sei das Problem damit allein nicht zu lösen gewesen. „Zu den Hoch-Zeiten im vergangenen Jahr während der Brutzeit waren bis zu 300 Tiere und 50 Nester im Park“, berichtet sie.

Da die Saatkrähen aber unter Naturschutz stehen, könne man auch nicht einfach agieren wie man wolle. „Wir haben schon im vergangenen Jahr überlegt, was man tun könne, um die Krähen aus dem Park zu verscheuchen, aber das ist eben nicht so einfach“, so die Ortschaftsrätin. Also habe man Kontakt zu Bürgermeister Maik Berger (SPD) aufgenommen, der wiederum die zuständige Naturschutzbehörde informiert habe, die Ende des vergangenen Jahres zu einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin mit Kirchenrat, Gemeinde und Vertretern des Ortes nach Pabstorf kam. „Der Zeitpunkt war nicht so ideal, weil da nur wenig Krähen da waren und der Sturm auch einige Nester schon von den Bäumen geweht hatte“, so Heike Rautenschlein. „Trotzdem wurde die Problematik erkannt und es wurden uns verschiedene Möglichkeiten an die Hand gegeben.“

Eine davon sei es, die Bäume zu beschneiden, was sich aber schwierig gestalte, da sie sehr hoch und auch bereits sehr trocken seien. Bei der Begutachtung seien dann aber zwei Bäume aufgefallen, die pilzbefallen und total vertrocknet waren. „Hier war Gefahr im Verzug, hieß es – da mussten wir handeln“, erklärt sie. Also mussten die Bäume bedauerlicherweise gefällt werden, und damit wurden – quasi im Nebeneffekt – weitere Nester beseitigt.

Für die möglichen Aktionen gab es seitens des Landesverwaltungsamtes eine artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung bis zum 15. März, die die Beseitigung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten umfasst. „Unklar ist allerdings, wie genau das geschehen soll“, so Rautenschlein weiter. Initiiert von den örtlichen Wiesen-Sheriffs – einem Verein, der sich der Rehkitzrettung, aber auch allgemein dem Tierschutz verschrieben hat – fand daher kürzlich eine große Aufräumaktion im Park statt, um durch Beseitigung des Materials wie kleinen Ästen und Laub den Nestbau zu erschweren oder gar zu unterbinden. „Am Wochenende wollen wir außerdem mit Unterstützung der Feuerwehr bereits vorhandene Nester entfernen“, sagt sie. „Und dann schauen wir, wie sich das entwickelt. Ein paar Krähen oder Nester stören ja nicht. Auf ein erträgliches Maß minimieren würde uns allen ja schon ausreichen.“