Am Halberstädter Bullerberg haben Polizisten, Feuerwehrleute und Freiwillige einen Großeinsatz in einem Maisfeld gestartet, um ein vermisstes Kind zu finden. Wie die Suche ausgeht.

Halberstadt. - Einen alles andere als gewöhnlichen Polizei- und Hilfseinsatz hat es am Wochenende am Rande von Halberstadt gegeben. Auslöser war ein kleiner Junge, der am Ende Dutzende hilfsbereiter Menschen mobilisierte. Ein Fall, den auch Andreas Bernhardt so schnell nicht vergessen wird.