Ausflugsziel für Wanderer und Radfahrer im Huy Einzigartige Idee: Mann aus dem Huy verkauft Eis aus Eisenbahnwagen

"Eis am Gleis" so heißt die neue, kultige Eisdiele am Radweg in Vogelsdorf im Huy. Was Wanderer, Radfahrer und Ausflügler hier neben Eis noch erwartet.