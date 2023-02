War es ein Luchs, den Einwohner in den letzten etwa vier, fünf Wochen durch Osterwieck und Lüttgenrode haben laufen sehen? Das unternehmen die Behörden.

Osterwieck - Entwarnung: nein. Tatsächlich handelte es sich um ein durch seine Größe und Pinselohren zum Verwechseln ähnliches Tier – einen Karakal. Eine Raubkatze, die sich in ihrer fernen Heimat von Hasen, Mäusen, Vögeln und Antilopen ernährt. Denn zu Hause ist sie eigentlich in Afrika und Asien. Aber auch in Osterwieck. Hier handelt es sich um ein ausgebüxtes Tier, wie von Ordnungsamtsleiterin Anja Ahrens auf Anfrage zu erfahren war. Der Halter des Tieres habe den Verlust selbst gemeldet.