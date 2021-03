Halberstadt besitzt eine sprudelnde Einnahmequelle: Ausgleichsbeiträge.

Halberstadt l Als Erfolgsmodell entpuppten sich in den zurückliegenden Jahren in Halberstadt die so genannten Ausgleichsbeiträge - eine Art Steuer auf die Wertsteigerung von privaten Grundstücken in Sanierungsgebieten durch den Einsatz von Fördergeldern. Im Grunde genommen ist das eine einmalige Beteiligung der Eigentümer an den Sanierungskosten, die zum Großteil vom Bund und dem Land Sachsen-Anhalt zur Verfügung gestellt wurden. Lösen sie diese Beiträge freiwillig und vorzeitig ab, profitiert die Kommune davon.



Das Geld bleibt in Halberstadt und kann direkt wieder von der Stadt in Bauvorhaben investiert werden. In Zeiten klammer Kassen eine sehr willkommene Einnahmequelle. Zumal sie der Stadt und damit allen Bürgern direkt wieder zugute kommt. Wichtig dabei, es geht nicht um die berühmten Peanuts, sondern um mehrere Millionen Euro, mit denen in Sachen Stadtentwicklung richtig etwas bewegt wird.



„Bisher sind mit Stand 1. Quartal 2020 etwa 3,3 Millionen Euro an Ausgleichsbeträgen gezahlt worden“, informiert auf Nachfrage Ute Huch, Sprecherin der Stadtverwaltung Halberstadt. Der Großteil dieser Summe rühre noch aus der Zeit der Bebauung des Stadtzentrums, in der städtische Grundstücke zum Endwert (also inkl. Ausgleichsbetrag) verkauft wurden und diese Einnahmen für die umfangreichen archäologischen Grabungen im Stadtzentrum eingesetzt worden sind. Einnahmen gibt aber auch aus dem Sanierungsgebiet Altstadt.



Zahlreiche Bauprojekte mit Geld umgesetzt

Grundsätzlich sei festzustellen, dass die eingenommenen und auch die noch zukünftig einzunehmenden Ausgleichsbeiträge im öffentlichen Raum eingesetzt wurden und werden. Als Beispiele nennt die Stadtverwaltung Halberstadt: die bereits erfolgte Sanierung der Peterstreppe, die Neugestaltung des Straßenraums am Grudenberg, die archäologischen Grabungen im Stadtzentrum, den Ausbau des Gehwegs und die Pflasterung des Abtshofs und Grauer Hof in der Altstadt, die Erstellung des Verkehrskonzept Innenstadt und die Beschilderung touristischer Ziele. „Aktuell soll die Planung des Breiten Weges aus Ausgleichsbeiträgen finanziert werden, um mit dieser Planung eine Fördermittelbeantragung auf den Weg zu bringen“, berichtet Ute Huch. 100 000 Euro sollen in diese Planung fließen, hieß es im Herbst 2020 im Stadtentwicklungsausschuss. Über fünf Millionen Euro soll nach einer Schätzung die Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Breiten Wegs im Zentrum Halberstadts kosten.



Ein weiteres geplantes Vorhaben, dass aus der Kasse der Ausgleichsbeiträge bezahlt werden soll, ist die Schaffung eines barrierefreien Zuganges an der Nordseite des Domes.



Von Rabatten profitieren Eigentümer und Stadt

Doch wie lange kann die Stadt noch mit dieser Einnahmequelle rechnen und vor allem mit wie viel Geld? „Vorsichtig geschätzt ist noch mit Einnahmen in Höhe von etwa 1,6 Millionen Euro zu rechnen“, sagt die Rathaussprecherin. Aktuell würde gerade die Überprüfung dieser Ansätze laufen, da im Oktober 2020 die Bodenrichtwerte neu ermittelt wurden und daher Korrekturen notwendig werden.



Positiv habe sich das Angebot der Stadt bemerkbar gemacht, den Grundstücksbesitzern einen Rabatt bei freiwilliger und vorzeitiger Zahlung einzuräumen. Der Hintergrund dafür ist klar. Davon profitieren nicht nur die Grundstücksbesitzer, sondern auch die Stadt.



Mit dem ersten Beschluss des Stadtrates aus dem Jahr 2015, einen Abschlag von 10 Prozent bei vorzeitiger Zahlung zu gewähren, waren verstärkt Zahlungen zu verzeichnen. „Je mehr wir uns jedoch dem Ende der Sanierung nähern, desto niedriger wird der gewährte Abschlag. Bis Ende 2022 sind es noch 5 Prozent“, so Ute Huch. Das letzte Informationsschreiben an die Grundstückseigentümer mit Hinweis auf den Abschlag wurde im Juli 2019 versendet. Leider habe es seitdem keine größeren Zahlungsaktivitäten gegeben, bedauert die Rathaussprecherin.



Etwa 60 Millionen Euro Förderung für die Altstadt

Das Sanierungsgebiet Altstadt ist ein Beispiel für gelungene Stadtentwicklung, die bis heute nachwirkt. Dank eines ambitionierten Sanierungsprogramms, das kurz nach der politischen Wende Anfang der 1990er Jahre gestartet worden ist, bekam die vom Verfall und Niedergang gezeichnete Altstadt eine zweite Chance. Etwa 60 Millionen Euro Fördergeld sind nach Information der Landesentwicklungsgesellschaft Saleg in das 91 Hektar umfassende Sanierungsgebiet geflossen.



2013 stellte der Bund das Förderprogramm zur Altstadt-Sanierung ein. Seitdem fließt auch für Halberstadt kein Fördergeld mehr. 25 Jahre nach dem Sanierungsstart erhielten die Grundstücksbesitzer im Sanierungsgebiet die Rechnung für die mit der Sanierung verbundene Wertsteigerung ihrer Grundstücke. Davon betroffen sind in Halberstadt etwa 1000 Grundstücke. Die Ausgleichsbeträge sind nur einmal zu zahlen. Sie können sehr unterschiedlich ausfallen und richten sich nach den sogenannten Bodenwerten. Deren Höhe hängt wiederum davon ab, ob die Sanierungsziele im jeweiligen Bereich umgesetzt wurden.



Die vorzeitige ­Ablöse von Ausgleichsbeträgen ist freiwillig. Sowohl seitens der Stadt als auch der Grundstücksbesitzer. Wobei „Freiwilligkeit“ nicht falsch verstanden werden darf. Zur Kasse werden die Besitzer auf jeden Fall gebeten – früher oder später. Zahlen sie freiwillig, bleibt das Geld ­in Halberstadt. Verzichtet man auf diese ­„Freiwilligkeit“ und die Satzung für das Sanierungsgebiet wird aufgehoben geht die Kommune leer aus. In diesem Fall erhält nach Erstellung der Endabrechnung für das Sanierungsgebiet das Land das Geld. Insofern kann es nur im Interesse der Stadt liegen, mit den ­Grundstückseigentümern eine freiwillige Ablösevereinbarung zu treffen.