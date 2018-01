Ganz langsam und sicher schwebt die neue Sauna an ihren endgültigen Platz im Freibad Dedeleben (Landkreis Harz). Foto: Ramona Adelsberger

Darauf haben die Mitglieder des Fördervereins Freibad Dedeleben lange gewartet: Ihre neue Sauna wurde angeliefert.

Dedeleben l „Es riecht nach frischem Holz.“ Nachdem er einige Sicherungsschrauben gelöst hat, wagt Peter Hartmann einen ersten Blick in die nagelneue Sauna. Der Schwimmmeister quittiert den Empfang des 1,8 Tonnen schweren Holzfasses, das zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Parkplatz vor dem Freibad Dedeleben steht.

Die Sauna nun an ihren endgültigen Platz zu transportieren, ist Aufgabe des Fördervereins. Dazu haben sich mit Volker Krause, Markus Hell, Helmut Hennigfeld und Michael Esche Vereinsmitglieder eingefunden, die sich der Aufgabe stellen. „Schade, dass noch nicht angeheizt ist“, scherzen die Männer und machen sich einen Plan, wie sie das Häuschen sicher transportieren könnten. „Wir bedanken uns bei Landwirt Rainer Knackstedt, der uns seinen Teleskoplader samt Fahrer zur Verfügung gestellt hat“, sagt Peter Hartmann. Dieses Gerät erweist sich als ideal für das Vorhaben, nur wenig später hängt die Sauna sicher in den Schwerlastgurten. Die empfindlichen Stellen haben die Männer mit Holzlatten geschützt, so dass kein Transportschaden entstehen kann.

Millimeterarbeit mit 1,8-Tonnen-Fass

Meter für Meter manövriert Klaus Günther das neue Schmuckstück sicher durch das gesamte Gelände des Freibades bis zum vorgesehenen Platz. Hier ist dann Millimeterarbeit gefragt, um die Sauna exakt auf den vorbereiteten Fundamenten zu platzieren.

„Das ging besser, als erwartet“, ist Peter Hartmann sichtlich zufrieden. Markus Hell springt auf das Sauna-Dach, löst die Gurte und schon steht sie an der Stelle, wo noch vor wenigen Wochen kräftig gearbeitet wurde. Bis in den Dezember hinein hatten die Vereinsmitglieder das milde Wetter genutzt und alle Vorbereitungen getroffen.

Großzügiger Sandspielplatz

Neben der kompletten Verlegung einer neuen Trink- und Abwasserleitung über das gesamte Gelände wurden auch neue Energiekabel in die Erde gebracht. Zudem wurden durch den Verein die Vorbereitungsarbeiten für einen großzügigen Sandspielplatz abgeschlossen, der nun bereits ausgekoffert ist und im Frühjahr fertig werden soll.

Die neue Sauna gehört zu den Attraktionen, mit denen der Förderverein Freibad Dedeleben in die nächste Badesaison starten möchte. Die Sauna hat zwei Ebenen und bietet bequem Platz für acht Personen. Eine Dusche für die Saunagänger wird noch installiert.

Diese Investitionen wurden durch Geld aus dem Leader-Programm möglich. Zwar war der Fördermittelbescheid recht spät in Dedeleben eingegangen, sodass die Vereinsmitglieder zunächst befürchtet hatten, den geforderten Termin nicht mehr einzuhalten.

„Dank eines Aufschubs und dem großen Engagement unserer Vereinsmitglieder werden wir pünktlich zur Saisoneröffnung fertig sein“, ist Peter Hartmann jetzt allerdings überzeugt.