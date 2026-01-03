weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ehrenamt im Harz: Außergewöhnliche Leistungen Halberstädter Sportler, die wenig wahrgenommen werden

Ehrenamt im Harz Außergewöhnliche Leistungen Halberstädter Sportler, die wenig wahrgenommen werden

Jeder Jahresbeginn ist gepflastert mit guten Vorsätzen und guten Wünschen. Ein Wunsch treibt zwei Halberstädter schon länger um: Endlich mehr öffentliche Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen.

Von Sabine Scholz 03.01.2026, 11:45
Torsten Nitsch, Robert Stark, Trainer Michael Schubert, Andreas Timme, Jens Stampnik und Staatssekretär Klaus Zimmermann (von links) bei der Ehrung der Halberstädter Para-Leichtathleten in Magdeburg.
Torsten Nitsch, Robert Stark, Trainer Michael Schubert, Andreas Timme, Jens Stampnik und Staatssekretär Klaus Zimmermann (von links) bei der Ehrung der Halberstädter Para-Leichtathleten in Magdeburg. Foto: BSSA

Halberstadt. - Torsten Nitsch und Michael Schubert sind sauer. Die beiden Mitglieder der Sektion Para-Leichtathletik im VfB Germania Halberstadt haben einen Wunsch. Einen, den auch die anderen Aktiven der Sektion teilen – ebenso wie eine sehr konkrete Angst.