Ehrenamt im Harz Außergewöhnliche Leistungen Halberstädter Sportler, die wenig wahrgenommen werden
Jeder Jahresbeginn ist gepflastert mit guten Vorsätzen und guten Wünschen. Ein Wunsch treibt zwei Halberstädter schon länger um: Endlich mehr öffentliche Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen.
03.01.2026, 11:45
Halberstadt. - Torsten Nitsch und Michael Schubert sind sauer. Die beiden Mitglieder der Sektion Para-Leichtathletik im VfB Germania Halberstadt haben einen Wunsch. Einen, den auch die anderen Aktiven der Sektion teilen – ebenso wie eine sehr konkrete Angst.