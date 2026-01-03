Jeder Jahresbeginn ist gepflastert mit guten Vorsätzen und guten Wünschen. Ein Wunsch treibt zwei Halberstädter schon länger um: Endlich mehr öffentliche Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen.

Torsten Nitsch, Robert Stark, Trainer Michael Schubert, Andreas Timme, Jens Stampnik und Staatssekretär Klaus Zimmermann (von links) bei der Ehrung der Halberstädter Para-Leichtathleten in Magdeburg.

Halberstadt. - Torsten Nitsch und Michael Schubert sind sauer. Die beiden Mitglieder der Sektion Para-Leichtathletik im VfB Germania Halberstadt haben einen Wunsch. Einen, den auch die anderen Aktiven der Sektion teilen – ebenso wie eine sehr konkrete Angst.