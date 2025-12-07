Anne-Cathleen Weber aus Berßel ist als digitale Nomadin, die ortsunabhängig arbeitet, in der Welt zu Hause. Während die Weltenbummlerin den Traum so vieler lebt, hat sie in den vergangenen Jahren alles andere als besinnliche Weihnachten erlebt.

Australien, Kanada, Sansibar: Harzer Auswanderin verbringt Weihnachtszeit auf der ganzen Welt - mit Zwischenstopp in der Heimat

Weihnachten 2023 hat Anne-Cathleen Weber (rechts) in Vancouver gefeiert mit ihrer Freundin Sina, deren Hündin Iva und weiteren Freunden.

Berßel/Da Nang. - Arbeiten, wo andere Urlaub machen: Das beschreibt Anne-Cathleen Webers Leben wohl am besten. Die aus Berßel (Harzkreis) stammende digitale Nomadin reist seit Jahren um die Welt - und darf so nahezu immer wieder die Adventszeit und Feiertage woanders genießen. Dabei bemüht sie sich, jedes zweite Weihnachtsfest daheim zu verbringen. Die selbstständige Beraterin für Marketing und Kommunikation verrät, wie sie es schafft, die Weihnachtszeit an den schönsten Orten der Welt zu verbringen. Sie überrascht damit, wo es sie dieses Jahr zu den Feiertagen hinzieht.