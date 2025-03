Rhoden. - Dumm gelaufen ist es am Sonntag, 23. März, für einen 57 Jahre alten Mann aus dem Harzkreis: Beim Passieren der Fallsteinstraße im Osterwiecker Ortsteil Rhoden kam er mit seinen Auto von der Fahrbahn ab und krachte in eine Hecke. Obwohl der Schaden - von der Polizei geschätzt auf 1.000 Euro am Auto und 400 Euro an der Hecke - übersichtlich ist, beschlagnahmte die Polizei noch vor Ort den Führerschein des Mannes.

