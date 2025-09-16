Verkehr im Harz Autoteile-Lieferant spendet Schutz für die „Orgelpfeifen“ in Halberstadt
Im Straßenverkehr nicht übersehen zu werden, dass ist gerade für die Kleinsten überlebenswichtig. Dank einer Spende der Firma ATU können sich die Kinder der Kita „Die Wehrstedter Orgelpfeifen“ in Halberstadt nun sicherer fühlen. Weshalb sie nicht mehr übersehen werden können.
16.09.2025, 18:00
Halberstadt. - Seit 20 Jahren verlost der Autoteilelieferant ATU Spenden unter den Kindertagesstätte in der Bundesrepublik. In diesem Jahr haben sich auch die „Wehrstedter Orgelpfeifen“ darum beworben und zum zweiten Mal innerhalb von 14 Jahren ging ein Preis in den Landkreis Harz.