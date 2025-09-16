Im Straßenverkehr nicht übersehen zu werden, dass ist gerade für die Kleinsten überlebenswichtig. Dank einer Spende der Firma ATU können sich die Kinder der Kita „Die Wehrstedter Orgelpfeifen“ in Halberstadt nun sicherer fühlen. Weshalb sie nicht mehr übersehen werden können.

Mit kleinen Dingen Kindern eine Freude gemacht: Maik Peschel (rechts) mit Konstanze Lodahl und den „Wehrstedter Orgelpfeifen“.

Halberstadt. - Seit 20 Jahren verlost der Autoteilelieferant ATU Spenden unter den Kindertagesstätte in der Bundesrepublik. In diesem Jahr haben sich auch die „Wehrstedter Orgelpfeifen“ darum beworben und zum zweiten Mal innerhalb von 14 Jahren ging ein Preis in den Landkreis Harz.