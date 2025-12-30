Pro Ostumfahrung nennt sich eine Bürgerinitiative, die sich mit Bekanntwerden der Baupläne für eine nördlich verlaufende Umfahrung Halberstadts im Zuge der Bundesstraße 81 gegründet hat. Von der Initiative gibt es nun Neuigkeiten.

Halberstadts Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten, ist Zielstellung der geplanten B81-Ortsumfahrung. Eine Bürgerinitiative lehnt die Nordumfahrung ab.

Halberstadt. - Rund 2.000 Unterschriften haben sie für ihr Anliegen gesammelt, die Mitglieder der Halberstädter Bürgerinitiative Pro Ostumfahrung. „Das ist und bleibt für uns die bessere Variante“, sagt Ralf Fleischhauer, „aber wir müssen uns den Realitäten stellen.“ Deshalb liege der Schwerpunkt jetzt auf etwas anderem.