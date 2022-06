Badersleben blickt auf eine Adventszeit mit Einschränkungen

Badersleben - Der Baum steht - allerorts ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Adventszeit unmittelbar bevorsteht. So auch in Badersleben, wo in den Wochen vor Weihnachten traditionell immer besonders viel los ist. „Wir bedanken uns herzlich bei den Beteiligten, die uns auch in diesem Jahr wieder eine prächtige Tanne auf unseren Dorfplatz gestellt haben“, sagt Ortsbürgermeister Olaf Beder (parteilos).