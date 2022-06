Badersleber Grundschüler und Kita-Kinder als Umweltretter

Badersleben - „Umweltthemen sind für unsere Grundschüler so wichtig“, betont die Schulsozialarbeiterin der Grundschule „Albert Klaus“ in Badersleben, Anja Müller-Cajar. Daher habe sie auch dieses Thema in das Ferienprogramm mit aufgenommen. Über die Internetplattform Schoolfox, über die sie mit den Eltern und ihren Schülern kommuniziert, hatte sie rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien ihr Angebot an die Eltern verschickt, damit diese ihre Kinder für die Aktivitäten anmelden konnten.