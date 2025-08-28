Seit Tagen fressen sich die kleinen Bagger voran und reißen in Langenstein Fußwege auf. Sie schaffen Platz für dicke neue Kabel. So soll die Stromversorgung in dem Halberstädter Ortsteil sicherer werden.

Langenstein. - Mit Bagger und Schaufel arbeiten sich Mitarbeiter der Firma ABG immer weiter den Berg hinunter. Im Fußweg in Langensteins Straße Am Park hinterlassen sie einen schmalen Graben. Der Grund ist ein Stück oberhalb zu sehen.