  4. Energieversorgung in Halberstadt: Bagger reißen Langensteiner Fußweg auf

Energieversorgung in Halberstadt Bagger reißen Langensteiner Fußweg auf

Seit Tagen fressen sich die kleinen Bagger voran und reißen in Langenstein Fußwege auf. Sie schaffen Platz für dicke neue Kabel. So soll die Stromversorgung in dem Halberstädter Ortsteil sicherer werden.

Von Sabine Scholz 28.08.2025, 14:30
In Langenstein werden neue Stromkabel verlegt.
In Langenstein werden neue Stromkabel verlegt. Foto: Sabine Scholz

Langenstein. - Mit Bagger und Schaufel arbeiten sich Mitarbeiter der Firma ABG immer weiter den Berg hinunter. Im Fußweg in Langensteins Straße Am Park hinterlassen sie einen schmalen Graben. Der Grund ist ein Stück oberhalb zu sehen.