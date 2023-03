Till Eulenspiegel soll einst auf dem Rittergut in Dedeleben im Landkreis Harz gewohnt haben. Vor eineinhalb Jahren hat Friedrich Häusser, bekannt aus der TV-Sendung "Bares für Rares", das denkmalgeschützte Gut gekauft. Was hat er damit vor?

Kunstliebhaber und Antiquitätenexperte Friedrich Häusser aus Eilenstedt im Huy ist als Händler bei "Bares für Rares" bekannt. Er hat vor eineinhalb Jahren das denkmalgeschützte Rittergut in Dedeleben erworben.

Dedeleben - Freunde hätten ihn und seine Frau auf den Adelshof in der Klintstraße in Dedeleben im Huy aufmerksam gemacht und ihnen gesagt, dass er zum Verkauf steht. „Da wir kulturhistorisch interessiert sind, haben wir uns das Objekt angesehen“, sagt Friedrich Häusser am Telefon.