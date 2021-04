Basketball ohne Staub und Steine

Bühne

Seit langem wäre die sportliche Betätigung der Kinder nicht so wichtig wie jetzt. Doch es gibt keinen Schulsport, keinen Vereinssport – oder zumindest nur kontaktlos und damit stark eingeschränkt. Forscher aus Karlsruhe haben gerade erst vor den Folgen des anhaltenden Corona-Lockdowns für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen gewarnt. Deren tägliche Bewegungsdauer im Februar 2021 habe sich demnach im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert.

Herausforderungen nach Corona

Wenn Sport, Spiel und Bewegung bald nicht mehr nur eingeschränkt sein werden, wird es auch eine Herausforderung für die Schulen sein, die Kinder wieder aktiver werden zu lassen. Auch in der Grundschule Bühne. Durch die hohen Inzidenzzahlen im Landkreis sind seit dieser Woche lediglich die Viertklässler und Kinder aus der Notbetreuung in der Schule, insgesamt rund die Hälfte der 64 Mädchen und Jungen.

Im Unterricht oder in der Pause in Mannschaften Basketball, Fußball oder Zweifelderball zu spielen, ist derzeit nicht erlaubt. Der Ball auf nebenstehendem Foto wurde nur herausgeholt, um zu verbildlichen, was die Grundschule vor hat für die Zeit nach der Pandemie.

Die Kinder wünschen sich einen neuen Basketballplatz. Die jetzige Spielfläche hat mit den Jahren gelitten: Steine, Staub, an Regenwetter erinnert noch mehrere Tage danach der Matsch. Und Schulleiterin Angelika Rüstenberg erinnert sich auch an die eine oder andere Schramme, die entstand, wenn ein Kind beim sportlichen Treiben auf der groben Fläche stürzte.

„Wir möchten diese Sand- beziehungsweise Matschfläche in einen ganzjährig bespielbaren Basketballplatz umgestalten“, betonte Angelika Rüstenberg. Dafür hoffen Kinder, Eltern und Schule, dass ihre Idee auch die Organisatoren der Gemeinschaftsaktion „Eure Vision - unsere Aktion“ von PSD-Bank und Volksstimme begeistern kann.

Eingesetzt werden soll die Förderung für Aushubarbeiten, Material für Kies sowie den wetterfesten Kunststoffbelag. Ein tolles Vorbild gibt es in Osterwieck auf dem Anger, wo der Sportclub vor wenigen Jahren eine – freilich größere und öffentliche – Basketballanlage geschaffen hat.

Unterstützung durch Spenden und Erlöse

Das Vorhaben für die Bühner Grundschulkinder erfährt bereits eine breite Unterstützung. Einnahmen von Schulveranstaltungen wie Kuchenbasar, Weihnachtsfeier und Tag der offenen Tür wurden dafür angespart. Autotourenfahrer aus Osterwieck und Umgebung haben ihre Spendenaktion im Rahmen ihrer Teilnahme an einer „Baltic Sea Rallye“ der Grundschule gewidmet.

Die Stadt Osterwieck habe in den letzten Jahren sehr viel Geld in die Renovierung der Grundschule Bühne investiert, berichtete Angelika Rüstenberg im Gespräch. Bühne ist die kleinste der drei Grundschulen im Stadtgebiet, aber auch die „grünste“. Sogar ein Schulgarten ist daran angeschlossen. Und vielleicht in absehbarer Zukunft auch ein schöner Basketballplatz.