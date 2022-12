„Bastel-Klaus“ hat für die Kinder mal wieder gezaubert

Er ist seit Jahren so etwas wie ein Geheimtipp in der Harz-Region: Der Weihnachtsmarkt im Vorharz-Städtchen Wegeleben. Am Wochenende - 3. und 4. Dezember - ist es wieder soweit. Und dank des unermüdlichen Klaus Fuhrmann dürfen sich Kinder ganz besonders freuen - auf neues Holzspielzeug zum Selbstbauen. Was es sonst noch zu erleben gibt.

Wegeleben - Wer in die Fuhrmannsche Werkstatt in der Langen Straße in Wegeleben will, kommt auf dem Hof zunächst an einem kleinen Museum vorbei. Oder besser: Nicht einfach so vorbei. Hier hat Klaus Fuhrmann seine beliebten Bastelobjekte aus vielen vergangenen Jahren aufgebaut.