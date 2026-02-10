Liveticker
Radverkehr im Harz Bau des Radwegs zwischen Ströbeck und Halberstadt rückt in greifbarer Nähe
Manchmal muss man lange strampeln, um an das Ziel zu kommen. Darum gilt dies auch für den Radweg zwischen dem Schachdorf Ströbeck und Halberstadt.
10.02.2026, 10:00
Schachdorf Ströbeck. - Der Ausbau der Radwege rund um Halberstadt ist ein Teil der Verkehrswende in Sachsen-Anhalt. Das Fernziel ist ein Radwegenetz vom Huy bis an den Harzrand. Ein Projekt dazu kann nun in Angriff genommen werden.