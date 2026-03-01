weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Straßenbau im Harz: Bauarbeiten an der L84: Huy-Neinstedt ist für Autofahrer wieder gesperrt

Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Huy-Neinstedt werden nach der Winterpause wieder aufgenommen. Was das für die Anwohner und Pendler bedeutet.

Von Maria Lang 01.03.2026, 18:00
Die Bauarbeiten an der L 84 in Huy-Neinstedt werden in Kürze fortgesetzt.
Die Bauarbeiten an der L 84 in Huy-Neinstedt werden in Kürze fortgesetzt. Archivfoto: Maria Lang

Huy-Neinstedt. - Ein gutes dreiviertel Jahr ist seit dem Spatenstich zum Ausbau der L 84 in Huy-Neinstedt inzwischen vergangen. Für gut vier Millionen Euro wird die Ortsdurchfahrt sowie ein Stück der Kreisstraße in Richtung Anderbeck grundhaft erneuert.