Die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt in Huy-Neinstedt werden nach der Winterpause wieder aufgenommen. Was das für die Anwohner und Pendler bedeutet.

Bauarbeiten an der L84: Huy-Neinstedt ist für Autofahrer wieder gesperrt

Die Bauarbeiten an der L 84 in Huy-Neinstedt werden in Kürze fortgesetzt.

Huy-Neinstedt. - Ein gutes dreiviertel Jahr ist seit dem Spatenstich zum Ausbau der L 84 in Huy-Neinstedt inzwischen vergangen. Für gut vier Millionen Euro wird die Ortsdurchfahrt sowie ein Stück der Kreisstraße in Richtung Anderbeck grundhaft erneuert.