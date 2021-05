Bäume in Plantage demoliert

Hanka Fiedler entdeckte die Schäden an den Bäumen in der Plantage in Halberstadt.

Halberstadt - Alarm schlug vor einigen Tagen Hanka Fiedler. Die Halberstädterin entdeckte in der Plantage zahlreiche beschädigte Bäume. Unbekannte hätten die Bäume mit Äxten oder Messern angegriffen. „Große Rindenstücke wurden herausgeschlagen und mit Farbe eingesprüht“, berichtet Hanka Fiedler. Sie ist fassungslos.

„Teilweise sind auch Äste willkürlich abgeknickt worden“, so die Halberstädterin. Geschehen ist das direkt im Bereich vor der Mauer des Franziskanerklosters. Das sei ein Trauerspiel, zeigt sie sich entsetzt.

Die Wunden an den Bäumen seien so groß, dass sie fürchtet, die Pflanzen könnten diesen Angriff nicht überstehen. Das wäre ein Verlust für den schönen und bei vielen Bürgern der Kreisstadt sehr beliebten Park. Jung und Alt nutzen die Plantage im Stadtzentrum zum Spazierengehen und Spielen. „Halberstadt besitzt eine sehr schöne grüne Lunge, die es in Zeiten des Klimawandels zu schützen gilt“, fordert Hanka Fiedler, die auch für Bündnis 90/Die Grünen seit 2019 im Halberstädter Stadtrat sitzt.

Für Jugend fehlen Freizeitangebote

Die Bäume hätten einst vor dem Hauptbahnhof gestanden. Weil sie dort nicht richtig gewachsen sind, wurden sie vor einigen Jahren umgepflanzt, weiß Hanka Fiedler. Sie liebt die Plantage und ist dort oft unterwegs. In den vergangenen Dürre-Sommern zog sie regelmäßig auch selbst mit der Gießkanne durch die attraktive Grünanlage, um junge Bäume mit Wasser zu versorgen. Die Natur ist ihr Herzensangelegenheit.

Aus diesem Grund gibt Hanka Fiedler sich nicht damit zufrieden, nur die Schäden zu benennen. Sie informierte die Abteilung Grünanlagen der Stadtverwaltung Halberstadt über den Umwelt-Frevel. Außerdem will sie bei der Polizei Anzeige erstatten. „Das kann und darf man nicht einfach so hinnehmen.“

Doch wer ist für den Vandalismus verantwortlich? Eine Frage, die auch die engagierte Halberstädterin beschäftigt. „Es sind Kinder und Jugendliche, die in der Plantage ihre Freizeit verbringen und sich langweilen. Die Corona-Pandemie hat diese Langeweile noch verschärft“, so Hanka Fiedler. Die Ursache würde aber noch tiefer liegen. In Halberstadt fehlten ganz einfach Möglichkeiten und Angebote, dass Kinder und Jugendliche sinnvoll ihre Freizeit verbringen können, sagt sie. Die Corona-Pandemie habe dieses Manko noch verschärft. Allerdings könne man damit nicht den Vandalismus in der Plantage entschuldigen, betont sie.

Die Umweltschützerin berichtet, dass sie Jugendliche darauf in der Plantage angesprochen habe. Sie hätten ihr von ihrer Langeweile erzählt, und dass sie sich Plätze wünschen, an denen sie Sport und Spiel treiben könnten. „Die Stadt benötigt dringend auch Sozialarbeiter, die sich mit den Problemen der Kinder und Jugend auseinandersetzen und ihnen Perspektiven für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung aufzeigen“, fordert Hanka Fiedler. Sogenannte Streetworker gab es in den 1990er Jahren in Halberstadt. Sie fielen dem Rotstift zum Opfer.

Oberbürgermeister verurteilt Vandalismus

Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) nahm den Schaden in der Plantage selbst in Augenschein und zeigte sich anschließend entsetzt. „Das ist sinnloses zerstören und zu verurteilen. Mit Langeweile ist das nicht zu entschuldigen“, so der OB. Er hofft, dass die Bäume nicht absterben. Die Fachleute der Stadtverwaltung würden die Bäume im Auge behalten.

Daniel Szarata kann die Forderung nach Sozialarbeitern für die Kreisstadt nachvollziehen. „Allerdings gibt der Haushalt der Stadt dafür zurzeit kein Geld her“, bedauert er. Sobald sich die finanzielle Lage entspannt, würde er dafür sorgen, dass entsprechende Stellen ausgeschrieben werden. „Ich appelliere an die Vernunft der jungen Leute, ihre Wut nicht an Bäumen auszutoben.“

Grünanlage mit Naturdenkmalen

Aktuell sind etwa 353 Bäume in 61 Arten beziehungsweise Sorten – darunter zwei Naturdenkmale (ein männlicher und ein weiblicher Ginkgo-Baum) – in der Plantage zu sehen. Insgesamt sind 181 Pflanzenarten und 43 Vogelarten in der mit etwa 4,6 Hektar großen Grünfläche nachgewiesen.

Sie entstand ab 1750 auf den ehemaligen Stadtbefestigungsgräben – zuerst wurden Gärten und Obstplantagen angelegt. Ab 1753 pflanzte man Maulbeerbäume zur Seidenraupenzucht. Das Experiment endete 1780. 1864 ist die Plantage neu gestaltet worden.

