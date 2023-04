Am gestrigen Dienstag ist der Spatenstich für den Lückenschluss des Radweges zwischen Nienhagen und Gröningen (Bördekreis) erfolgt. Mit dem Bau des rund 500 Meter langen Teilstücks werden die Bemühungen der Anwohner nach Jahren endlich belohnt.

Nienhagen - Sichtlich erfreut zeigte sich Simone Schuldt am Dienstag (4. April) über den Baubeginn des fehlenden Stücks Radweg zwischen Nienhagen und Gröningen. Jahrelang kämpfte die Inhaberin des Puppenmuseums in Nienhagen für den Ausbau der Strecke. Mit dem Spatenstich haben die Arbeiten am neuen Radweg nun offiziell begonnen.