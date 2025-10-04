Straßenbau in Huy-Neinstedt Baustelle L84 im Huy: So läuft Sanierung der Ortsdurchfahrt
An der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 84 durch Huy-Neinstedt wird bereits seit einigen Monaten gebaut. Die Vollsperrung sorgt für weite Umwege. Wie ist der Stand der Dinge an der Baustelle?
Aktualisiert: 05.10.2025, 10:08
Huy-Neinstedt. - Seit einem halben Jahr wird die Ortsdurchfahrt Huy-Neinstedt komplett saniert. In drei Bauabschnitten wird hier anderthalb Jahre lang für gut vier Millionen Euro die Straße erneuert.