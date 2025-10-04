Straßenbau in Huy-Neinstedt Baustelle L84 im Huy: So läuft Sanierung der Ortsdurchfahrt

An der Ortsdurchfahrt der Landesstraße 84 durch Huy-Neinstedt wird bereits seit einigen Monaten gebaut. Die Vollsperrung sorgt für weite Umwege. Wie ist der Stand der Dinge an der Baustelle?