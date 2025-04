Umleitung bei Huy-Neinstedt Baustelle im Huy auf L84 und K1312: Autofahrer erwartet Sperrung

Komplett gesperrt ist aktuell die Ortsdurchfahrt in Huy-Neinstedt. Der kleine Ort im Landkreis Harz ist eine Großbaustelle. Die Kopfsteinpflasterstrecke soll sich in eine Straße verwandeln. Was Autofahrer während der Bauphase beachten müssen.