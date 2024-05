Beatsteaks live in der Zora in Halberstadt

Arnim Teutoburg-Weiß und seine Beatsteaks - hier bei einem Open-Air-Konzert am Waschhaus in Potsdam - kommen in die Zora nach Halberstadt.

Halberstadt - Seit ihrer Gründung 1995 begeistern die Beatsteaks aus Berlin die Fans. Mit den Jahren haben sie sich neben den Toten Hosen und den Ärzten zu einer der erfolgreichsten deutschen Formation im Punkrock entwickelt. Sie touren durch die ganze Welt und füllen riesige Hallen – und sind spätestens, seit die Ärzte sie im Song „Unrockbar“ erwähnt haben („Wie kannst du bei den Beatsteaks ruhig sitzen bleiben, wenn dir doch Schlagersänger Tränen in die Augen treiben?“) und sie bei den Hosen als Vorband gespielt haben, auch einer breiteren Menge bekannt.

Diese Berliner Band um Sänger Arnim Teutoburg-Weiß hat nun eine neue Tour angekündigt, die eben nicht durch die großen Hallen führt – und dabei eine deutlich politische Komponente hat.

Einziger Auftritt in Sachsen-Anhalt

„Angesichts der aktuellen politischen Entwicklung, des Erstarkens von Parteien aus dem rechtsradikalen Spektrum und des zunehmenden Rassismus in unserer Gesellschaft, wollen wir das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Konzerte spielen, was unsere Lieblingsbeschäftigung ist, und gleichzeitig damit diejenigen unterstützen, die durch die Entwicklung starken Gegenwind erfahren, Angriffen ausgesetzt sind und Widerstand leisten – die AJZs“, postet die Band auf ihren Social-Media-Kanälen. Neben Berlin, Schwerin, Cottbus oder Chemnitz ist eines dieser zwölf ausgewählten AJZ, die Abkürzung steht für autonomes Jugendzentrum, die Zora in Halberstadt. Der einzige Auftritt in Sachsen-Anhalt.

„Wir freuen uns total und sind auch schon ganz aufgeregt“, sagt Robert Fietzke, Leiter der Zora, des Soziokulturellen Zentrums in Halberstadts Mitte, auf Nachfrage der Redaktion. Mitte März seien sie kontaktiert worden. „Das ist ja eine explizit politische Tour im Vorfeld der anstehenden Wahlen, mit der auch die entsprechenden AJZ unterstützt werden sollen“, erklärt er. Bei der Suche nach Spielstätten sei man dann auf die Zora aufmerksam geworden, die sich diesbezüglich schon seit Jahren einen Namen gemacht hat und sehr aktiv ist. Schnell sei man sich einig geworden. Und so kommen also die Berliner am 4. Juni in die Domstadt.

Kartenvorverkauf

Karten dafür gibt es, wie auch für die anderen Konzerte der Mini-Tour, am Dienstag (14. Mai) ab 10 Uhr – jeweils nur über die örtlichen Veranstalter. „Wir werden am Vormittag einen Link veröffentlichen − über unsere sozialen Kanäle und auf unserer Homepage −, über den dann die Karten erworben werden können“, erklärt Robert Fietzke. Das sei auch der einzige Weg – „telefonisch oder persönlich geht leider nicht. Das kriegen wir personell nicht hin“, so Fietzke. Bereits am Montag habe nach der Veröffentlichung das Telefon nicht stillgestanden. Viele Tickets könne man allerdings ohnehin nicht anbieten, da das Gewölbe lediglich Platz für 120 Leute biete.

„Wenn weg, dann weg“, sagt Fietzke, der sich durch das Konzert – das wirklich etwas ganz Besonderes sei – nicht zuletzt auch mehr Aufmerksamkeit für die zahlreichen und vielfältigen anderen Angebote der Zora erhofft.