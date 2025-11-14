Zahlen müssen für eine Leistung, die man nicht nutzen kann, das findet Monika Schrader ungerecht. So will die Rentnerin aus Halberstadt nun gegen ihre Wohnungsgenossenschaft vorgehen.

Behinderte Rentnerin aus Halberstadt geht gegen Wohnungsgenossenschaft auf die Barrikaden

Jede Menge Schriftverkehr: Monika Schrader fühlt sich ungerecht behandelt von der WGH in Halberstadt.

Halberstadt. - Das Unglück begann vor acht Jahren. Seit einem Unfall damals ist Monika Schrader aus Halberstadt auf ihren Rollstuhl angewiesen. Nun fühlt sich die 81-Jährige von ihrer Wohnungsgenossenschaft ungerecht behandelt. Sie soll eine Leistung finanzieren, die sie selbst nicht nutzen kann.