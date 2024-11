Beiträge für Kinderbetreuung steigen "Nicht hinnehmbar": Halberstadts Eltern wehren sich gegen massive Erhöhung der Kita-Gebühren

In Halberstadt sollen Familien ab Januar deutlich mehr für Kinderbetreuung in Kita und Hort zahlen. Etliche Eltern belastet das finanziell extrem. Was sie deshalb fordern.