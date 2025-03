Jugendklubs gibt es im Harzkreis einige. In Halberstadts Ortsteilen jedoch keinen. In Ströbeck haben Jugendliche jetzt den Wunsch nach einem eigenen Raum geäußert. Der Ortschaftsrat befasst sich mit dem Thema.

Schachdorf Ströbeck. - Im Schachdorf Ströbeck gibt es zahlreiche aktive Vereine - doch sich einfach mal so im Klub treffen, das können Jugendliche in dem Halberstädter Ortsteil bislang nicht. Weshalb die Bitte an Ortsbürgermeister Jens Müller (BISS/SPD) herangetragen wurde, doch einen Jugendklub in Ströbeck zu ermöglichen.