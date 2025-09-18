Wie kein anderer Vermieter in der Region setzt die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt auf Erleichterung für ihre Nutzer. In der Quedlinburger Straße ist das aktuell wieder zu sehen.

Die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt lässt an ihrem Wohnblock in der Quedlinburger Straße bauen.

Halberstadt. - Die farbigen Streifen fallen als erstes ins Auge, auch wenn noch Gerüste an den vier Eingängen dieses Wohnhauses an der Kreuzung Quedlinburger/Erich-Weinert-Straße stehen. Die Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt (WGH) arbeitet weiter konsequent an der Umsetzung eines ihrer Ziele.