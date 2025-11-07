Wenn am 9. November auch in Halberstadt an die Pogromnacht von 1938 erinnert wird, spielt die Gegenwart eine Rolle. Denn hier in Halberstadt gab es erst vor Kurzem eine besondere Begegnung. Der Grund sind familiäre Wurzeln.

Benno Grocemann (ganz rechts) als Kind mit Freunden im Rabbinergarten der Klaus, des Rabbinerseminars in Halberstadts Altstadt.

Halberstadt. - Es ist kein Blick, der beständig rückwärts gewandt ist, der die Arbeit der Moses-Mendelssohn-Akademie und des Berend-Lehmann-Museums in Halberstadt kennzeichnet. Das war beim jüngsten Treffen von Nachfahren Halberstädter Juden sichtbar. Und wird auch bei der Gedenkveranstaltung am Sonntag, 9. November, an den Steinen der Erinnerung vor dem Westportal des Doms spürbar werden.