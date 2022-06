Besondere Schränke für Halberstadts Domschatz

Restaurator Matthias Zimmer-Belter weist Museumsdirektorin Dr. Uta-Christiane Bergemann auf die Punzierung zwischen den Schnitzarbeiten hin. Mit diesen Verzierungen wurden auch kleinere Unebenheiten, die beim Schnitzen am Boden entstehen, verdeckt. Schnitzerei findet sich an Sockel und am Kranz der Schränke.

Foto: Sabine Scholz