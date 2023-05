Ein Bienenschwarm hat auf einem Spielplatz in Osterwieck für Aufregung gesorgt und die Feuerwehr sowie Imker Enrico Kretschmar beschäftigt. Was der Experte aus Hessen am Mittwoch, 24. Mai 2023, veranlasst hat.

Osterwieck - Unruhe am Mittwochnachmittag, 24. Mai 2023, in Osterwieck: Gleich mehrere „Notrufe“ gehen intern bei Wehrmitgliedern ein. Eltern berichten, dass am Spielplatz an der Schulzenstraße zuhauf Bienen seien und Kinder sowie Erwachsene verängstigt seien. Ortswehrleiter Marco Krenge macht sich vor Ort selbst ein Bild, sieht die bedrohliche Lage bestätigt und schlägt via kommunalem Bereitschaftsdienst Alarm.