In weiten Teilen des Harzkreises ist es in der Nacht zum Montag (30.01.23) sowie im Tagesverlauf zu massiven Stromausfällen gekommen.

Im Umspannwerk Hüttenrode sowie im Umfeld hat Eisregen in der Nacht zum Montag für massive Lasten auf den Freileitungen gesorgt. Im Zusammenspiel mit orkanartigem Wind kam es zu Kurzschlüssen und teilweise stundenlangen Ausfällen in der Stromversorgung des Harzkreises. Die Leitstelle gab zentrale Warnmeldungen aus.

Harzkreis - Blackout im Harzkreis: Was seit Wochen mit Blick auf Gas- und Energieknappheit in den Wintermonaten als drohendes Szenario im Raum steht – ein längerer Ausfall der Stromversorgung – ist in der Nacht zum Montag (30. Januar 2023) in weiten Teilen des Harzkreises eingetreten. In und rund um Halberstadt, Blankenburg, Wernigerode und den Raum Osterwieck ist es zum teilweise mehrstündigen Zusammenbruch der Stromversorgung gekommen.