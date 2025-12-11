Die Farbe Blau wird am Samstag, 13. Dezember, den frühen Abend in Halberstadt bestimmen. Die Lichterfahrt der Blaulichtorganisationen führt einmal durch die ganze Stadt. Das ist die Strecke.

Wie im vergangenen Jahr wird die Lichterfahrt der Halberstädter Blaulichtorganisationen samt der Weihnachtsmannkutsche auf dem Domplatz enden.

Halberstadt. - Es ist wieder soweit, die Kutsche des Weihnachtsmanns wird einsatzbereit gemacht – und von buntbeleuchteten Fahrzeugen der Blaulichtorganisationen durch die Stadt begleitet. Das Spektakel bietet neben kostenlosem Staunen auch die Möglichkeit, kostenlos mitzufahren – in einer Straßenbahn.