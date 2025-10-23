weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Schulprobleme treffen Arbeitsmarkt: Bleiben Ausbildungsstellen im Harz unbesetzt wegen fehlender Qualifikation der Jugend?

Zum Start ins neue Ausbildungsjahr häufen sich Beschwerden über die mangelnde Qualifikation des Berufsnachwuchs. Inwieweit auch der Ausbildungsmarkt im Landkreis Harz in der Krise steckt, zeigt ein Blick in Unternehmen aus Halberstadt, Wernigerode und Osterwieck sowie in die Schülerschaft.

Von Vera Heinrich, Elisabeth Köhli und Thomas Kügler 23.10.2025, 06:00
Viele Jugendliche sind für eine Anstellung ungeeignet, weil ihnen handwerkliches Geschick fehlt - heißt es von Industriebau Wernigerode.
Viele Jugendliche sind für eine Anstellung ungeeignet, weil ihnen handwerkliches Geschick fehlt - heißt es von Industriebau Wernigerode.

Landkreis Harz. - Zu dumm, zu unmotiviert, zu disziplinlos: Die Klagen von Ausbildungsbetrieben über die Qualität der Bewerbungen reißen nicht ab. Laut Agentur für Arbeit waren von 1.128 gemeldeten Ausbildungsstellen 2024/25 im Landkreis Harz Ende August noch 241 unbesetzt. Im Gegenzug kamen auf 100 unbesetzte Berufsausbildungsstellen 76 unversorgte Bewerber.