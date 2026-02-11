weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Halberstadt
    4. >

  4. Harzer Kulturexporte: Blues Brothers aus dem Harz singen und tanzen in Bayern

Harzer Kulturexporte Blues Brothers aus dem Harz singen und tanzen in Bayern

Das Harztheater ist als Landesbühne viel unterwegs. Auch außerhalb Sachsen-Anhalts sind Inszenierungen des Hauses begehrt, wie die nächsten Ziele des Ensembles zeigen.

Von Thomas Kügler 11.02.2026, 14:00
Die Harzer Elwood und Jake Blues sind jetzt Botschafter in Bayern für „Spitzenunterhaltung made by Harztheater“.
Die Harzer Elwood und Jake Blues sind jetzt Botschafter in Bayern für „Spitzenunterhaltung made by Harztheater“. Foto: Eugen Babasch

Halberstadt. - Nicht alle Bewohner des Landkreises Harz wissen, wo Schweinfurt und Ibbenbüren liegen. Die Mitarbeiter und das Ensemble des Harztheater schon, denn sie feiern in dieser Woche dort gleich zwei Premieren. Die Blues Brothers aus dem Harz singen und tanzen im Frankenland und die Schauspielerinnen und Schauspieler zeigen den „Zerbrochnen Krug“ im westfälischen Tecklenburger Land.