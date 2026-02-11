Das Harztheater ist als Landesbühne viel unterwegs. Auch außerhalb Sachsen-Anhalts sind Inszenierungen des Hauses begehrt, wie die nächsten Ziele des Ensembles zeigen.

Die Harzer Elwood und Jake Blues sind jetzt Botschafter in Bayern für „Spitzenunterhaltung made by Harztheater“.

Halberstadt. - Nicht alle Bewohner des Landkreises Harz wissen, wo Schweinfurt und Ibbenbüren liegen. Die Mitarbeiter und das Ensemble des Harztheater schon, denn sie feiern in dieser Woche dort gleich zwei Premieren. Die Blues Brothers aus dem Harz singen und tanzen im Frankenland und die Schauspielerinnen und Schauspieler zeigen den „Zerbrochnen Krug“ im westfälischen Tecklenburger Land.