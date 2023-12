Langenstein. - Im Endspurt befinden sich in Langenstein die Vorbereitungen für den traditionellen Neujahrslauf, für den am Sonnabend, 6. Januar 2024, der Startschuss fallen soll, informiert Sebastian Knobbe, Vorsitzender des SV Langenstein von 1932. Ein Sportereignis, das Sportler und Laufbegeisterte aus der gesamten Region in seinen Bann zieht. Beim letzten Start nahmen 414 Frauen, Männer, Jugendliche und Kinder teil.

„Wir haben uns diesmal etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um nicht nur etwas für die Gesundheit zu tun, sondern Leben zu retten. Darum steht das Ereignis unter dem Motto ’Läuft bei Dir? Dann lass laufen!’“, macht der Langensteiner neugierig.

Erstmals in der Geschichte des Laufs bittet der Sportverein in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz im Vorfeld zu einer Blutspende. Die findet bereits drei Tage vorher am Mittwoch, 3. Januar, in der Zeit vom 15 bis 20 Uhr in der Sporthalle der ehemaligen Grundschule an der Bahnhofstraße statt, so der Chef des Sportvereins. Als besonderen Anreiz gebe es für die Blutspender die Startnummer für den Neujahrslauf, die sonst käuflich erworben werden muss, zum Nulltarif.

„Eingeladen zur Spende sind natürlich nicht nur Läufer, sondern alle, die ihr Blut für den guten Zweck spenden möchten“, betont Sebastian Knobbe.

Wiederholung möglich

Die Idee dahinter ist, als Sportverein in Langenstein wieder eine Blutspende zu initiieren, weil es im Ort schon lange keine offizielle Spendenaktion mehr gebe. „Ich weiß, dass es viele Langensteiner gibt, die gerne spenden würden, aber deswegen eben nicht noch extra nach Halberstadt oder Wernigerode fahren möchten“, so Sebastian Knobbe. Da habe es sich angeboten, die Aktion mit dem Neujahrslauf zu koppeln. Zumal es auch möglich ist, für Nichtspender bereits dort an dem Tag eine Startnummer zu kaufen. Bei einem Erfolg der Blutspende würde man sie generell künftig mit dem Neujahrslauf verknüpfen wollen.

Am Samstag, dem 6. Januar, kommt es zur neunten Auflage des Langensteiner Neujahrslaufs. Der Startschuss für die Walkerinnen und Walker sowie die Läuferinnen und Läufer fällt wie gewohnt um 10 Uhr direkt auf dem Sportplatz im Langensteiner Maiwinkel, informiert Sebastian Knobbe. Der Spaß an der gemeinsamen Bewegung stünde im Vordergrund. Daher erfolgt keine Zeitmessung.

Vier Strecken zur Auswahl

Traditionell werden wieder unterschiedliche Strecken angeboten: Neben einem Kinderlauf über gut 1.000 Meter stehen des Weiteren Strecken über drei, fünf und sieben Kilometer zur Auswahl. Am Tag des Laufs könnten sich alle interessierten Aktiven ab 8.30 Uhr direkt am Sportlerheim in Langenstein anmelden. Mit der Entrichtung der Startgebühr (Kinder zwei Euro, Jugendliche und Erwachsene fünf Euro) und dem Erhalt einer Startnummer nehmen alle Teilnehmer automatisch an einer sich dem Zieleinlauf direkt anschließenden großen Tombola teil.

„Umkleide- und Duschmöglichkeiten sind vor Ort in begrenzter Zahl vorhanden. Zudem sind alle Sportler im Rahmen der Veranstaltung versichert“, so Sebastian Knobbe.

Pkw-Parkplätze befinden sich (in möglicherweise nicht ganz ausreichender Zahl) in unmittelbarer Nähe des Sportplatzes.