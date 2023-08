Harsleben - Nachdem in Harsleben bei einer Brücke über die Ortsumfahrung B 79 eine Böschung abgerutscht ist, haben nun die Bauarbeiten begonnen.

Laut eines Sprechers der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) im Regionalbereich West (RB West) wird zunächst eine provisorische Baustellenzufahrt am Böschungsfuß errichtet. Anschließend würden die abgerutschten Pflasterflächen gesichert und wiederhergestellt und die Böschung durch geeignete Dammbaustoffe erneuert. Die Entwässerungskaskade in diesem Bereich müssen ebenfalls neu gebaut werden.

Die Brücke ist bis Ende der Arbeiten voll gesperrt. Davon betroffen sind die Zufahrten aus Harsleben über die Straße Am Erzberg in Richtung Gartenanlage an der Molkenmühle, ebenso wie in der umgekehrten Richtung. Wie lange die Arbeiten dauern werden, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, berichtet der Sprecher weiter.

Kosten von circa 200.000 Euro erwartet

Die Bauarbeiten wurden notwendig, weil die Böschung im Mittelbereich der Brücke wegen des starken Regens vor zwei Wochen abrutschte und einen Teil des Gehwegs dabei zerstörte. Dazu konnte es auch deswegen kommen, weil der Regen „auf eine noch nicht vollumfänglich bewachsene und damit noch nicht bestmöglich stabilisierte Böschung traf“, erklärt der LSBB-Sprecher.

Die LSBB beauftragte mit der Rekonstruktion der Böschung die Baufirma der Ortsumgehung, „da grundsätzlich noch Gewährleistung besteht“. Allerdings unterliege das Unternehmen keiner Gewährleistungspflicht, da der RB West den Schaden als „höhere Gewalt“ einstufe.

Die Kosten, die der Bund tragen müsse, schätzt der LSBB vorläufig auf circa 200.000 Euro.