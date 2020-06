In Quedlinburg ist am Wochenende ein Auto komplett ausgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Quedlinburg (vs) l In Quedlinburg ist ein Auto am Wochenende komplett ausgebrannt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, ist der Volvo in der Nacht zum Sonnabend von unbekannten Tätern in Brand gesteckt worden. Das Fahrzeug war auf der Pölkenstraße abgestellt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 35.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.