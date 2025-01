Massive Druckwelle: Mercedes explodiert auf Parkplatz in Ballenstedt, Fahrer schwer verletzt

In Ballenstedt ist ein Mann bei der Explosion seines Autos schwer verletzt worden.

Ballenstedt. - Ein schweres Explosionsunglück sorgt in Ballenstedt für Aufregung und Entsetzen. Am Montag, dem 13. Januar, ist während der Haupteinkaufszeit auf dem von Lidl, Rossmann und Getränke-Quelle genutzten Parkplatz am Felsenkellerweg ein Auto explodiert. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls. Einiges spricht für ein Unglück, einiges aber auch für einen Selbstmordversuch. Das ist bisher bekannt.