Brände in Veltheim halten Osterwiecker Feuerwehren in Atem

Osterwieck/Veltheim. - Eine mutmaßliche Brandstiftung in Veltheim hat die Osterwiecker Feuerwehren am Samstag (12. Oktober) in Atem gehalten. Zwei Einsätze mit großem personellen und technischen Aufwand waren nötig, um das Feuer in der Trift endgültig unter Kontrolle zu bringen. Nun ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft zu den Hintergründen der Brände. Eine 53-Jährige steht im Verdacht, das Feuer entfacht zu haben.