Brandschutz im Wandel Halberstadt macht’s anders: Warum die Stadt als erste im Harzkreis auf eine Berufswehr setzt

Halberstadt kehrt nach jahrzehntelanger Abstinenz zurück zur Berufsfeuerwehr: Was das für die Kommune und deren Einwohner bedeutet, was sich die Verantwortlichen davon versprechen und wie das Thema in anderen Städten im Harzkreis gesehen wird.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 06.02.2026, 10:29
Die Kameraden der Feuerwehr Halberstadt – hier beim Löschen eines Fahrzeugs – agieren nun wieder unter dem Dach einer Berufsfeuerwehr.
Die Kameraden der Feuerwehr Halberstadt – hier beim Löschen eines Fahrzeugs – agieren nun wieder unter dem Dach einer Berufsfeuerwehr. Foto: FFW Halberstadt/Chris Buchold

Halberstadt/Landkreis Harz. - Halle und Magdeburg haben sie, auch die Stadt Dessau-Roßlau setzt auf sie: Berufsfeuerwehren. Nun bekommt mit Halberstadt erstmals nach der Wende eine deutlich kleinere Kommune eine Berufsfeuerwehr. Warum die Verantwortlichen diesen Schritt gehen.