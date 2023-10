Ermittlungen nach versuchtem Mord Brandserie in Wohnhäusern in Osterwieck: Polizei hat Verdächtigen im Visier

Die Brandserie im Raum Osterwieck reißt nicht ab: In der Nacht zum Dienstag (10. Oktober) standen unweit von Lüttgenrode rund 100 aufgestapelte Strohballen in Flammen. Hinzu kommen die Brände in bewohnten Gebäuden in Deersheim und Zilly. Hier gibt es nun zumindest eine erste konkrete Spur.