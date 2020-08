Unbekannte Täter haben ein Feuer vor einem Mehrfamilienhaus in Halberstadt gelegt. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Halberstadt (vs) l Am Sonnabend kam es am späten Abend in der Kleinen Ringstraße in Halberstadt zu einer versuchten Brandstiftung. Die bislang unbekannten Täter entfachten ein Feuer mit Hausmüllresten direkt im Hauseingang eines Mehrfamilienhauses.

Schnell hat sich das Feuer auf die Holztür ausgebreitet. Wachsame Bewohner des Hauses bemerkten den Brand und konnten so Schlimmeres verhindern. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung und sucht dringend Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 03941/ 674 293 entgegen.