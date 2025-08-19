Vier jugendliche Ausnahmetalente im Sportschießen vertreten den Harz bei den deutschen Meisterschaften in München. Welcher immense Leistungsdruck auf den jungen Sportlern lastet und wie ihre Chancen tatsächlich stehen.

Bringen vier jugendliche Sportschützen die Medaille in den Harz?

Sie sind die Hoffnungsträger aus dem Harz bei der Deutschen Meisterschaft im Sportschießen 2025: (v. l.:) Merle Sallie, Lilli Schweimler, Leni Heindorf und Khalil Mohamad aus Deersheim.

Deersheim. - Im beschaulichen Deersheim im Harzkreis versteckt sich geballtes Talent im Schützenverein (SV). Gleich vier Jugendliche aus dem Osterwiecker Ortsteil haben sich zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften im Sportschießen qualifiziert. Die Schüler verraten, wie viel Disziplin das Training erfordert und wie ihre Chancen stehen beim „größten Breitensportevent im Sportschießen“, wie es der Deutsche Schützenbund (DSB) betitelt.